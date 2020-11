Istituto Falcone di Loano, gli studenti realizzano un video per dire no alla violenza sulle donne

Loano. Un video per celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre. Questa l’iniziativa della 4° B grafica dell’Istituto Falcone in collaborazione con la professoressa Daniela Di Pasquale, responsabile del Progetto Legalità.

“Il silenzio uccide la dignità”, “Gli schiaffi sono schiaffi, scambiarli per amore può fare molto male”, “La violenza sulle donne avvelena il mondo”, “Solo un piccolo uomo usa la violenza sulle donne per sentirsi grande”, “La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”, “Chi ti ama ti accarezza, non ti picchia”.

... » Leggi tutto