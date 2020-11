Pietra Ligure, Carrara torna alla carica sui tributi: “Il sindaco spreme i cittadini, nessuna riduzione”

Pietra Ligure. “In tanti mesi di dolore e difficoltà per il coronavirus dalla Giunta De Vincenzi solo belle parole e rinvii. Nessuna sostanziale riduzione dei tributi. Niente. Neanche di mezza tassa! Rimangono tutti al massimo”. Inizia così il testo della mozione presentata dal consigliere comunale di minoranza pietrese del gruppo “Centrodestra” Mario Carrara.

“Mentre dilaga la seconda ondata della pandemia da Coronavirus e molte persone sono sempre più in difficoltà economica nell’affrontare il vivere quotidiano – spiega il consigliere -, il Comune di Pietra Ligure mantiene ostinatamente le tariffe più alte della provincia circa le imposte comunali per le quali potrebbe, invece, a sua discrezione, in un momento di così acuta gravità economica, applicare riduzioni che vengano incontro ai bisogni della gente. Il riferimento è all’addizionale comunale sull’IRPEF, che la devono pagare tutti i residenti a Pietra Ligure e all’IMU, che colpisce residenti e non residenti”.

... » Leggi tutto