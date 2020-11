Pietra Ligure, Foscolo (Lega) ci riprova: una mozione per intitolare un parco pubblico a Giacomo Accame

Pietra Ligure. “Intitoliamo il parco nei pressi di viale della Repubblica alla memoria del compianto Giacomo Accame, ‘U Càcura’, storico e sindaco di Pietra Ligure scomparso il 4 settembre 2017”.

A proporlo, in consiglio comunale, attraverso una mozione da discutere la deputata della Lega Sara Foscolo, che specifica: “Giacomo Accame era una figura importante che molto ha fatto per il nostro territorio, per lungo tempo protagonista non solo della scena politica, ma anche e soprattutto di quella storica e culturale, ottenendo numerosi riconoscimenti e pubblicando un centinaio di libri sulla storia di Pietra Ligure e importanti opere glottologiche”.

