Stop a sci e vacanze sulla neve, Toti: “Sarebbe un danno irreversibile”

Liguria. Una stagione invernale senza sci e vacanze sulla neve? “Sarebbe un danno irreversibile all’economia della montagna dei nostri territori” e “metterebbe a rischio 120 mila posti di lavoro. Per questo settore, che comprende albergatori, ristoratori e commercianti, saltare le vacanze di Natale significa perdere tutto”.

A lanciare l’allarme è il governatore ligure Giovanni Toti che oggi ha presieduto la Conferenza delle Regioni proprio mentre il governo sta lavorando a un piano condiviso con Francia e Germania per bloccare le vacanze in montagna, ritenute un rischio per la risalita dei contagi esattamente come le serate in discoteca della scorsa estate

