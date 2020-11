“Urbs In Urbe”, le fotografie del ventimigliese Andrea Iorio in mostra nel parco urbano della Ciclovia Pelagos

Ventimiglia. «Tutto è fermo. L’economia, il lavoro, la vita sociale e pure il mondo dell’arte ha smesso di girare. Ma a Ventimiglia il segnale è diverso, di speranza e di buon auspicio. A Ventimiglia l’arte riparte anche se le mostre classiche degli assembramenti non sono permesse, riparte infatti all’aperto e, in maniera molto popolare, riparte in libera e gratuita fruizione per tutti coloro che passeggiano, corrono, vanno in bicicletta e portano i bimbi a giocare» – fa sapere Andrea Iorio.

