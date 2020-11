Genova. «Per quanto riguarda la situazione dei vaccini antinfluenzali come ho già detto in Consiglio regionale, anche se c’è qualcuno dell’opposizione che fa finta di non ricordarlo, abbiamo ordinato 510mila vaccini e un’opzione per ulteriori 100mila, quindi fino a oltre 600mila». Così il presidente della Regione Giovanni Toti sulla distribuzione del vaccino antinfluenzale in Liguria.

... » Leggi tutto