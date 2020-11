Giornata contro la violenza sulle donne, Non Una Di Meno manifesta davanti al Palazzo della Salute

Genova. Lo scorso anno, ne sembrano passati dieci nel 2020 della pandemia, erano insieme in piazza a Roma a manifestare in quella che fu una gigantesca iniziativa nazionale. Questo 25 novembre – giornata mondiale contro la violenza sulle donne – le attiviste di Non Una Di Meno ci saranno comunque, per portare all’attenzione dei cittadini un tema quanto mai attuale: “Perché in tempi di pandemia sono soprattutto le donne a portare sulle spalle il peso maggiore di quello che sta accadendo”.

E così l’iniziativa di Non Una Di Meno sarà mercoledì mattina davanti al Palazzo della Salute della Asl alla Fiumara. “Riconosciamo la violenza maschile sulle donne come elemento trasversale a tutte le forme di oppressione e sfruttamento: è una realtà quotidiana che viviamo nelle strade, nei luoghi di lavoro, nelle case e nella rappresentazione tossica da parte dei media che alimenta la violenza stessa.

... » Leggi tutto