Sicurezza in porto, ci sono pochi vigili del fuoco e il servizio va ai privati. I pompieri: “Pronti allo sciopero”

Genova. La carenza di personale nautico nelle fila dei Vigili del Fuoco ha raggiunto una tale soglia di criticità che la direzione nazionale ha deciso di affidarsi ai privati in caso di emergenza. E il sindacato di base insorge: “Il soccorso nel più grande porto del paese rischia la privatizzazione”.

“Il servizio nautico è essenziale in quanto la squadra, oltre ad avere una propria autonomia operativa, ha una funzione di supporto opera in sinergia alle squadre di terra, ai sommozzatori, oltre che a tutte le altre specialità del Corpo nelle molteplici casistiche di intervento che si possono venire a creare in ambito portuale e marittimo – spiegano l’Usb dei vigili del Fuoco Liguria – A tale fine il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Genova è, da sempre, dotato di due distaccamenti nautici ubicati rispettivamente a Calata Gadda e nel Porto Petroli di Multedo, due punti geograficamente strategici del porto di Genova nell’ottica di fornire un veloce intervento considerata la grande estensione del porto e della costa”.

