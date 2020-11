Start 4.0 e Camera di Commercio, corso di formazione gratis sul digitale per 25 aziende

Genova. La drammatica seconda ondata di Covid-19, con le conseguenze su processi produttivi e di lavoro, incertezza sulle risposte del mercato e difficoltà di previsione futura, rendono il 2020 ancor più difficile da traguardare per molte realtà economiche genovesi. In questo nuovo contesto, l’emergenza sanitaria determina anche un’accelerazione della trasformazione digitale, che incalza il sistema produttivo. La carenza di competenze digitali quindi, in primis per le Pmi, diventa un impedimento concreto alle possibilità di ripartenza economica e sociale per molti.

Per questo motivo, per la prima volta in Italia, a Genova, un Centro di Competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (Start 4.0) e una Camera di Commercio, si sono alleati per soccorrere le aziende. La modalità scelta è un corso di formazione, chiamato ReStart with Digital, ideato proprio durante il primo lockdown primaverile e in fase di avvio mercoledì 25 novembre per supportare le realtà genovesi in questa fase difficile e aiutarle a superare la crisi sanitaria, economica e sociale che le tocca attraverso un aumento delle competenze digitali, oggi più essenziale che mai per sopravvivere ed essere competitivi.

