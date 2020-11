Turisti e seconde case in Liguria, Toti punta a riaprire per Natale: “Non inciderà sui contagi”

Genova. Liguria aperta ai turisti per le feste natalizie? Le aspettative del settore non sono rosee ma l’obiettivo della Regione è quello. Sempre che entro il prossimo mese si verifichino le condizioni necessarie: rallentamento dell’epidemia in tutti i suoi indicatori e via libera agli spostamenti da parte del governo, ovvero rientro in “zona gialla” per tutti i territori interessati con l’esclusione di misure di rinforzo che restringerebbero gli spostamenti ai soli ricongiungimenti familiari.

“Dopo aver parlato coi nostri epidemiologi e virologi, non riteniamo che l’apertura dei confini regionali sia qualcosa che inciderà molto sulla ripresa della pandemia – ha spiegato il governatore Giovanni Toti interpellato sul tema in conferenza stampa – dal momento che tutti gli Rt, anche se noi siamo più bassi dei nostri vicini, si stanno andando uniformando verso il basso. Immaginiamo che, quando ci sarà l’apertura, l’Rt delle regioni confinanti, da cui arriva il flusso più corposo nelle feste, sia sostanzialmente diverso da quello attuale”.

