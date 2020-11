“Vincere non è tutto. Anche Mussolini e Hitler hanno vinto le elezioni”, indignazione per le parole di Ferruccio Sansa

Liguria. “Vincere non è tutto. Anche Mussolini e Hitler hanno vinto le elezioni“. Hanno creato non poca indignazione le parole espresse oggi in consiglio comunale dal consigliere regionale Ferruccio Sansa.

“Si è riferito direttamente al presidente Giovanni Toti, ‘colpevole’ di aver ribadito il recente risultato elettorale – commentano dal gruppo Cambiamo – Sono parole indegne, si tratta di uno scivolone inaccettabile e di un paragone maldestro”.

