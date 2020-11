Genova. Sono sette le stelle Michelin in Liguria nella Guida 2021 appena presentata. Due le new entry: Impronta D’Acqua a Cavi di Lavagna (con uno chef, Ivan Maniago, under 35) e Nove ad Alassio (chef Giorgio Servetto).

L’unica altra stella Michelin in provincia di Genova è The Cook di Ivano Ricchebono, proprio nel capoluogo ligure.

