Infrastrutture, Pasa (Cgil) a Toti: “Savonese tagliato fuori da ogni ragionamento politico nazionale”

Liguria. “Apprendiamo dagli organi di stampa che presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ancora una volta elenca le opere infrastrutturali necessarie alla nostra regione dimenticandosi come al solito ciò che davvero servirebbe alla nostra Provincia, al sistema portuale Savonese, Savona, Vado, ma più in generale all’economia della Provincia di Savona”. A parlare, in una nota, è il segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa.

“La Liguria e soprattutto il nostro territorio – spiega il sindacalista – non possono più accettare l’isolamento infrastrutturale in cui si trovano con il resto del Paese. La Provincia di Savona continua a rimanere tagliata fuori da ogni e qualsiasi ragionamento politico nazionale e regionale in tema di finanziamenti pubblici per nuove opere infrastrutturali”.

... » Leggi tutto