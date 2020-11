La Liguria si colora di rosso per dire no alla violenza sulle donne: le iniziative della giornata

Oggi, 25 novembre 2020, anche in Liguria e in provincia di Savona sono state tantissime le iniziative in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere. Da ponente a levante, attraverso modalità in armonia con le recenti disposizioni normative, la nostra regione si è idealmente colorata di rosso per dire no alla violenza sulle donne.

CARCARE: UNA PANCHINA SOLO PER CHI E’ CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

“Qui c’è posto per chi è contro la violenza sulle donne” il cartello affisso sulla panchina rossa inaugurata questa mattina a Carcare.

... » Leggi tutto