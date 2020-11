La richiesta di Sansa: “Niente nuovi centri commerciali in Liguria fino a fine 2021”

Liguria. La proroga fino al 31/12/2021 della sospensione della presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni per grandi strutture di vendita e centri commerciali, come era stato stabilito dall’art. 1 della legge regionale 16/20 del 13 luglio scorso e in scadenza il prossimo 31/12/2020. È questa la richiesta che il gruppo consiliare Lista Sansa Presidente porterà nel prossimo consiglio regionale.

“Gli esercizi commerciali sono molto più di un luogo dove comprare – spiega Ferruccio Sansa – Contribuiscono alla sicurezza delle città, sono un elemento essenziale della rete sociale dei quartieri. Sono un presidio contro la solitudine e l’emarginazione. Nel prossimo consiglio regionale presenteremo un ordine del giorno per chiedere una moratoria di almeno un anno all’apertura di nuovi centri commerciali. La ripresa e la recrudescenza della pandemia rendono di assoluta necessità e urgenza la proroga della sospensione della presentazione per il rilascio delle autorizzazioni: il negozio di vicinato svolge, infatti, un’attività sociale di salvaguardia della comunità, specialmente per le fasce di età più avanzate, che trovano nella personalizzazione e nella umanità del servizio un sollievo e un aiuto al loro vivere”.

