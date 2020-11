Stelle Michelin 2021, il Nove di Alassio si aggiunge a Claudio di Bergeggi e al Vescovado di Noli

Liguria. Due new entry e sei conferme in Liguria nella Guida Michelin 2021, che attribuisce le famose stelle e costituisce una sorta di Bibbia per gli amanti della buona cucina, ogni anno molto attesa.

I ristoranti entrati nell’edizione 2021 sono il Nove di Alassio e Impronta d’Acqua di Lavagna, quelli confermati sono invece Claudio di Bergeggi, Il Vescovado di Noli, la Locanda dell’Angelo di Ameglia (La Spezia), Paolo e Barbara di Sanremo, Sarri di Imperia e The Cook di Genova. Tutti hanno avuto una stella.

