Al via C1A0 Expo 2020, l’evento hi-tech di Regione Liguria dedicato all’intelligenza artificiale nella lotta al Climate Change

Genova. Al via domani, venerdì 27 novembre, alle 9, la seconda edizione di C1A0 EXPO, evento hi-tech della Regione Liguria – organizzato da Liguria Digitale in collaborazione con Liguria International e Digital Tree – dedicato al tema del rivoluzionario approccio dell’intelligenza artificiale come beneficio nella lotta al Climate Change. L’emergenza sanitaria ha reso necessario trasformare C1A0 2020 in un’edizione online che è il teaser, all’interno di un percorso costellato di iniziative, verso la grande EXPO del 2021.

