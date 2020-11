Covid, il vaccino Pfizer arriverà dal Belgio. Toti: «Per la Liguria abbiamo richiesto 57mila dosi»

Genova. Incontro tra Alisa e i vertici di Pfizer per la distribuzione dei vaccini contro il Covid-19 in Liguria. «Abbiamo incontrato i vertici italiani di Pfizer con Alisa e tutti quelli che saranno coinvolti nel piano di vaccinazione contro il covid – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Attendiamo le autorizzazioni Ema e Aifa per la fine di gennaio quando arriveranno le prime dosi di vaccino: per la Liguria abbiamo richiesto 57mila dosi, 27mila andranno al personale sanitario e 20mila alle Rsa tra personale e ospiti più altre situazioni rilevanti di fragilità.

