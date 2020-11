Pietra Ligure, dott. Volpi: “Le pazienti ostetriche torneranno ad essere seguite al Santa Corona”

Pietra Ligure. “Le pazienti ostetriche che non riscontrano problemi torneranno ad essere seguite al Santa Corona fino al 34° settimana”. Ad annunciarlo è il capo Dipartimento materno infantile Eugenio Volpi.

Arrivano, quindi, buone notizie per le donne in gravidanza del ponente che, dopo la chiusura del pronto soccorso ostetrico e del punto nascita dell’ospedale pietrese, erano costrette a raggiungere il San Paolo di Savona non solo per il parto, ma anche per le visite e gli accertamenti.

