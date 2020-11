Scuola a distanza, Indire e Cnr avviano un’indagine sugli studenti dell’entroterra

Genova. L’Indire (Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa) e l’Istituto per le tecnologie didattiche (ITD) del Consiglio nazionale delle ricerche di Genova si alleano per promuovere classi “ibride”, cioè ambienti didattici più inclusivi nei quali sostenere nuove forme di “presenza” per i bambini che non possono frequentare fisicamente la scuola.

La collaborazione tra i due enti nasce dalla rilevazione delle criticità del servizio dell’istruzione domiciliare, un’azione orientata prevalentemente al mantenimento della continuità degli apprendimenti rispetto ai programmi curricolari. Il servizio è centrato sull’uso prevalente della lezione frontale in un rapporto 1:1 ed è caratterizzato da scarsi contatti con le classi di provenienza da parte degli alunni non frequentanti, che si incontrano in modo saltuario e con un approccio didattico poco collaborativo.

