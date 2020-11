A Genova in arrivo servizi aggiuntivi per il trasporto disabili e nuovo scorrimento graduatorie

Genova. Approvate oggi dalla Giunta comunale di Genova, su proposta degli assessori al Bilancio vicensindaco Pietro Piciocchi, alla Famiglia Lorenza Rosso e alla Scuola Barbara Grosso, sentito il consigliere delegato alle Politiche sociosanitarie Mario Baroni, le linee di indirizzo per l’attivazione di forme di sostegno per le persone con disabilità, per le loro famiglie e per i soggetti accreditati al trasporto scolastico, riabilitativo e lavorativo in emergenza sanitaria.

“Abbiamo deciso – spiega il vicesindaco Piciocchi – di provvedere a una revisione delle modalità per il trasporto disabili perché provvedessero, in modo efficiente ed efficace, alle attuali necessità delle persone con disabilità, alla luce dei profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi dovuti all’emergenza sanitaria. Dalla rimodulazione dell’offerta e dall’utilizzo del fondo accantonato, siamo stati in grado di creare una nuova offerta di servizi a una platea più ampia di persone e famiglie, garantendo anche un ristoro ai soggetti accreditati per il servizio per il periodo di crollo di attività”.

... » Leggi tutto