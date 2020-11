Bogliasco, Rosa Rogondino: “Finalmente torniamo a casa”

Bogliasco. L’esilio è finito, ma il rientro a casa non sarà una festa. A dieci mesi di distanza dall’ultima volta domani pomeriggio le ragazze del Bogliasco torneranno a tuffarsi nelle acque amiche della Vassallo in una gara ufficiale. Un momento atteso ed agognato per oltre trecento giorni che però, per le protagoniste, non avrà la degna cornice che si meriterebbe.

Ad assistere e sostenere Millo e compagne contro le vicecampionesse d’Italia del Plebiscito Padova, nel secondo turno di Serie A1, non ci sarà infatti il colorato drappello di tifosi che abitualmente colora gli spalti della vasca levantina ma soltanto pochi addetti ai lavori, in osservanza ai rigidi protocolli anti Covid che caratterizzano questo difficile periodo.

