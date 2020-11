Bonus taxi anti-Covid per anziani e persone fragili, la Liguria aggiunge 1 milione di euro

Genova. La Giunta regionale ha approvato oggi lo stanziamento di 1 milione di euro ulteriore per il “Bonus trasporto in sicurezza-Emergenza Covid-19”. Con questo incremento la dotazione complessiva per il cosiddetto “Bonus Taxi” sale a 3,2 milioni di euro.

Possono beneficiare del bonus le persone in condizione di fragilità (affette da malattie rare, con esenzione per patologie che comportino difficoltà di deambulazione o in possesso di riconoscimento di invalidità civile al 100% oppure donne in gravidanza) e le persone con più di 75 anni di età residenti/domiciliate in Liguria: la domanda per ottenere la carta prepagata da 250 euro va presentata entro il 31 dicembre 2020 attraverso il sito di Filse.

