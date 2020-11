Liguria. Sono 606 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati nel bollettino di Alisa Regione emesso per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 5.532 tamponi effettuati.

In Liguria ci sono attualmente 13.076 casi di Covid attivi, di cui 1380 in provincia di Savona, 7578 in provincia di Genova, 2014 in provincia di La Spezia e 1250 in provincia di Imperia.

