Covid, al via i tamponi rapidi per il test Covid-19 anche a Pietra Ligure

Pietra Ligure. E’ stata allestita una tenda per sottoporsi a tampone antigenico rapido anche a Pietra Ligure, accanto al poliambulatorio di Pietra Medica. Da domani così, chi volesse può cogliere l’opportunità di scoprire in pochi minuti se è stato contagiato o meno al Covid-19, anche non presentando sintomi. Molti sono infatti i positivi che possono essere asintomatici ma portatori della malattia.

Dopo il centro allestito nella città del muretto presso Alassio Salute, dove bastano 15 minuti per effettuare e scoprire l’esito del tampone, e il drive-trough di Cairo a disposizione di tutta la Valbormida, quello di Pietra Ligure rappresenta il terzo punto per l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi realizzato nel savonese. Tuttavia, come afferma il consigliere regionale Brunello Brunetto, “non deve essere considerato come sostituzione di quanto già il servizio nazionale e regionale sanitario stanno facendo, ma piuttosto come un’integrazione utile per i cittadini che vogliono, pur non presentando sintomi, verificare la loro negatività al Covid”.

