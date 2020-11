Ex hotel Astoria di Final Pia, la giunta finalese approva la convenzione

Finale Ligure. La giunta finalese ha deliberato ieri la convenzione dell’ex hotel Astoria a Final Pia.

“La struttura di Via Calvisio – spiegano dall’amministrazione comunale – chiusa da molti anni e in uno stato di crescente degrado, sarà riconvertita in appartamenti , in parte vedrà la demolizione di volumi ed il passaggio al comune di locali al pian terreno. L’operatore privato dovrà inoltre versare alle casse comunali 700 mila euro circa tra oneri e monetizzazioni”.

