Festival di Sanremo raccontato da Walter Vacchino, sette distretti Rotary partecipano all’incontro online

Sanremo. «Il Festival a novembre. No, non è uno scoop e nemmeno una fake news. Alcune sere fa un buon numero di italiani ed anche svizzeri si è ritrovata davanti al video per assistere ad uno spettacolo unico ed estremamente emozionante: il Festival di Sanremo raccontato da Walter Vacchino in persona. Non si è trattato di una trasmissione televisiva, ma di una conviviale online organizzata dal Rotary Club Sanremo con l’ausilio della piattaforma Zoom» – fa sapere Maurizio Foglino del Rotary Club Sanremo.

