L’altro virus che non se n’è mai andato, in Liguria 100 nuove diagnosi di hiv all’anno

Genova. “Due elementi ci preoccupano: i numeri costanti e mai in calo negli ultimi 5 anni e il fatto che circa il 40% di coloro che scoprono di essere contagiati dal virus Hiv sono già in uno stato di malattia avanzata”. A parlare è Giovanni Cassola, ex direttore della reparto di malattie infettive dell’Ospedale Galliera di Genova e vicepresidente di Anlaids Liguria, una delle associazioni che maggiormente si occupano di sensibilizzare su questo tema.

In Liguria ci sono circa 100 nuove diagnosi di infezione da virus Hiv ogni anno. I casi di Aids sono stabili intorno ai 15-20 l’anno. Il 1 dicembre è la giornata mondiale contro il virus che – fino al 2020 – faceva più paura di tutti gli altri ma che, oggi più che mai, non deve essere dimenticato. Anche perché l’impatto del Covid ha reso ancora più complicato l’accesso alle cure per chi sia colpito da hiv e anche l’accesso ai test per capire se il virus è stato contratto.

