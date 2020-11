Liguria in zona gialla, Bucci: “A Genova resta in vigore l’ordinanza che vieta i lungomari”

Genova. Magari ora che siamo in zona gialla si potrà tornare in corso Italia, o sulla spiaggia di Vesima? E invece no. Niente da fare. Ancora per questo fine settimana non cambia nulla, o quasi.

“Nonostante la Liguria sia tornata nella zona gialla l’ordinanza che chiude i lungomari e le spiagge resta in vigore” ha precisato il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa Covid e in vista del weekend.

