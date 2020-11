Percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza: scoperti 8 soggetti dalla Guardia di Finanza

Provincia. Percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza, scoperti 8 soggetti dai Finanzieri del Comando Provinciale di Savona. Alcuni sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, altri sanzionati amministrativamente, a seconda dell’importo ricevuto.

Diversi gli escamotage utilizzati per ricevere il sussidio pubblico: da chi lavorava in “nero”, a chi non aveva dichiarato il proprio patrimonio immobiliare, a chi aveva vinto alla lotteria.

