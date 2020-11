Regione Liguria finanzia 12 borse di studio per le scuole di specializzazione medica: come ottenerle

Genova. Dodici borse di studio aggiuntive per l’anno accademico 2020/2021 con uno stanziamento complessivo di oltre 1 milione e 750mila euro a copertura di tutti gli anni di specialità: lo prevede la delibera di giunta approvata oggi su input del presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

“Si tratta di un impegno importante in continuità con il lavoro fatto nel precedente ciclo amministrativo – spiega Toti – per potenziare le borse di studio delle scuole di specializzazione e garantire una risposta efficace alle carenze di medici specializzati. La nostra regione è riuscita a far fronte all’emergenza anche grazie ai professionisti che si sono specializzati usufruendo delle borse di studio finanziate da Regione negli ultimi anni”.

... » Leggi tutto