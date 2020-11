San Fruttuoso, arrestato il Lupin delle case di riposo: scoperto e incastrato dalle suore

Genova. I poliziotti del Commissariato San Fruttuoso hanno arrestato un 47enne siciliano per il reato di furto in abitazione. Alle 2 di questa notte la volante del Commissariato è intervenuta per una constatazione di furto all’interno di un istituto per anziani. Le suore che gestiscono la struttura hanno raccontato di aver visto il ladro entrare da una porta risultata poi danneggiata fornendo inoltre una descrizione molto dettagliata dell’uomo. Nella residenza sono stati rinvenuti numerosi cassetti e armadietti rovistati.

Alle 6 di questa mattina le suore hanno contattato la Polizia riferendo di aver visto nuovamente il ladro aggirarsi per la struttura. La volante del Commissariato San Fruttuoso, intervenuta immediatamente, lo ha trovato nascosto dietro un tavolo in una delle stanze. L’uomo, chiaramente sorpreso, ha tentato di giustificarsi dicendo di aver alzato un po’ il gomito la sera prima e che per questo non ricordava come e quando era entrato lì.

... » Leggi tutto