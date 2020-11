Ceriale, la minoranza chiede chiarezza sull’area camper

Ceriale. “Nella mattinata di martedì scorso, nella zona adiacente via Magnone, abbiamo potuto constatare e fotografare con i nostri cellulari la presenza di un manifesto affisso al muro che riportava la scritta ‘No all’area camper in una zona residenziale, il quartiere chiede rispetto’. Abbiamo subito collegato quella scritta all’area camper, della quale è stato fatto un accenno durante la relazione presentata dal sindaco, in uno degli ultimi consigli comunali, sulle linee programmatiche adottate dalla maggioranza, che non abbiamo condiviso”. Con queste parole la minoranza di Ceriale chiede chiarezza sul tema.

“Per quanto riguarda la destinazione e gli interventi previsti nelle aree adiacenti al complesso Alfa Casa di Via Magnone – scrivono – in base alle convenzioni agli atti, stipulate tra il Comune e la Cooperativa, non è prevista la realizzazione di un’area camper. Inizialmente avevamo pensato che quanto indicato in sede di consiglio comunale fosse un’intenzione della giunta comunale che seppur da noi non condivisa, poiché inadeguata al contesto insediativo, fosse almeno stata concordata con la parte direttamente interessata, cioè la Cooperativa. La palese dimostrazione presa dai residenti della zona sfociata nell’affissione di manifesti, seguita da volantini lasciati sulle auto, è invece esattamente l’opposto”.

