Creature di legno a Varigotti, l’invito degli artisti: “Chi viene a darci una mano?”

Varigotti. L’amore per il mare e la cultura del riutilizzo in chiave creativa, il cosiddetto “driftwood”, ha fatto nascere l’iniziativa che presto prenderà il nome di VarigottiZoo, uno zoo di animali in legno, nati dalla legna spiaggiata della mareggiata che ha interessato la costa del ponente savonese il 2 ottobre.

E’ stata un’iniziativa del tutto spontanea, confessano i primi 4 artisti legati da una grande amicizia: “Era il due ottobre 2020, un’intensa perturbazione si sta abbattendo sulla Liguria, uno di quegli eventi che mettono in allerta giorni prima. Le vallate del ponente sono quelle più colpite: forti piogge cadono per ore. Il giorno dopo splende il sole, perché il vento di libeccio che spira da Sud Ovest ha spazzato via le nuvole, e fa crescere il mare che lungo la costa savonese ha un colore insolito, questa volta è marrone per il fango che i torrenti hanno portato alla foce. Non c’è solo fango, presto ci accorgeremo che sta arrivando un ‘Mare di Legno’”.

