“Giù le mani dal punto nascite del Santa Corona”, ecco 10 passi da seguire per la riapertura

Pietra Ligure. Sono partite le azioni interne al gruppo “Giù le mani dal punto nascite del Santa Corona”. Il gruppo, che riunisce ad oggi 5.538 membri e ha promosso una petizione che ha raccolto 4.782 firme, lavora per individuare percorsi che portino alla riapertura del punto nascite dell’ospedale pietrese.

“Dopo una riflessione collegata alle possibili azioni che ogni singolo cittadino è in grado di mettere in atto, è stato proposto un percorso rivolto a tutte le persone che si vogliono impegnare per far riaprire il punto nascite – commentano dal gruppo – Il nome dell’iniziativa è ’10 passi per far riaprire il punto nascite’. L’idea è che passo dopo passo riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Per arrivarci c’è bisogno di una adesione più ampia possibile”.

... » Leggi tutto