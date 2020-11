Il piano di Bucci per il centro storico, il sociologo: “Questione sociale affidata solo a politiche securitarie”

Genova. Un piano ampio, strutturato e ambizioso ma che rischia proprio per la gamma ampissima di aspetti che va a trattare di essere l’ennesima fiera delle buone intenzioni e che presenta un problema di fondo, vale a dire la mancanza di interdisciplinarietà. Per commentare il Piano integrato degli interventi in centro storico presentato dal sindaco di Genova Marco Bucci lunedì mattina Genova24 si è affidata all’analisi del sociologo urbano Agostino Petrillo, genovese ma docente al Politecnico di Milano e autore di molti libri dedicati ai temi delle città e delle periferie.

“Come sempre in questo tipo di interventi di ampio respiro – spiega Petrillo – si mescolano due culture molto diverse, da una parte una cultura di tipo tecnico-architettonica e urbanistica che guarda al recupero e al restauro degli edifici, dall’altra una cultura che guarda al rinnovamento dal punto di vista economico e sociale. Ebbene, queste due culture non si parlano e pesandole nel piano è evidente come prevalga decisamente la prima”.

