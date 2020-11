La Pro Recco è tornata a casa, Pietro Figlioli: “Si sente un’energia diversa”

Recco. La Pro Recco si è imposta per 18 a 0 sulla Rari Nantes Salerno. Il successo preventivato è arrivato, ma oggi non sono i 3 punti la notizia. Il motivo principale di interesse della partita era il ritorno dei biancocelesti nella piscina di casa.

Pietro Figlioli, con le sue parole, lo conferma: “Finalmente in casa è proprio la fase che mi appartiene oggi. Oggi è stata la giornata più bella del 2020. Per me, personalmente, tornare a giocare a Recco dopo dieci anni e mezzo è stato estremamente piacevole. Poi, per di più, avere il pubblico che nonostante le restrizioni è riuscito a trovare il modo per venirci a sostenere è stato ancora più piacevole”.

... » Leggi tutto