“Notti Insonni”, il pr Giacomo Canale diventa cantante e racconta il lockdown

“Alla vigilia del mio compleanno, con grandissima soddisfazione e anche una puntina di orgoglio, pubblico il mio brano Notti Insonni”. Lo annuncia sui social Giacomo Canale, uno dei più famosi pr della nostra provincia e da sempre re del “popolo della notte”.

In un periodo di inattività forzata a causa delle restrizioni legate alla pandemia, ha deciso di raccontare le proprie sensazioni con una canzone. “Scritta in una di quelle numerosissime notti di lockdown – rivela – dove le ansie e le paure riempivano le nostre teste non facendoci chiudere occhio, dove si passavano ore in video chiamate con amici e colleghi preoccupati per il futuro del nostro settore. Noi che viviamo di entusiasmo e di sorrisi, noi che viviamo di divertimento, noi che cerchiamo sempre di fare del nostro meglio per farvi stare bene, noi che al momento siamo obbligati a stare fermi ma con la voglia di ripartire al più presto da dove c’eravamo lasciati”.

