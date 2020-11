Perdita d’olio tra Carignano e Corvetto, gruppo di motociclisti pronto a fare causa

Genova. Giornata d’inferno quella di ieri per il traffico genovese a causa di un mezzo – ancora non individuato – che ha perso una grande quantità d’olio tra la zona di Carignano e Corvetto. I problemi più gravi si sono registrati tra via Corsica e il parco dell’Acquasola.

A subire i disagi maggiori, però, oltre ai tanti genovesi in coda, sono stati alcuni motociclisti e scooteristi scivolati con i loro mezzi e caduti a terra. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sono stati una decina quelli che hanno dovuto fare ricorso alle cure del vicino ospedale Galliera.

