Ricci in difficoltà per il clima impazzito, soccorsi a Savona dai volontari Enpa

Savona. I ìricci sono gli unici animali insettivori che da ottobre ad aprile dovrebbero andare in letargo nella loro confortevole tana; ma i cambiamenti climatici in corso da anni procurano loro grossi guai. Ritardando infatti il letargo hanno difficoltà a procurarsi cibo, dimagriscono e sono più esposti alle malattie. Ne sanno qualcosa i volontari della Protezione Animali, che continuano a soccorrere, anche a fine novembre, soggetti in gravi condizioni.

Nei giorni scorsi gli operatori dell’Enpa ne hanno soccorsi due a Savona, uno alla Villetta che pesa meno di 400 grammi ed era assalito da pulci e da vermi capillaria ed un secondo, alle Fornaci, del peso di soli 230 grammi; sono ora in cura intensiva e, appena guariti verrà trovato loro uno stallo invernale presso qualche collaboratore, in attesa di essere liberato in primavera.

