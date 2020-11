Sanremo, minaccia un passante con un coltello, i carabinieri gli trovano droga nel bar: denunciato

Sanremo. Un 46enne di Sanremo, C.L., è stato denunciato dai carabinieri della compagnia matuziana per minaccia aggravata e possesso di stupefacenti. Intorno alle 16 di ieri, l’uomo ha minacciato con un coltello un conoscente nella centralissima via Matteotti. Sul posto sono accorsi i militari dell’Arma, che hanno rintracciato il 46enne nei pressi del suo bar in corso Felice Cavallotti.

