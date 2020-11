Sansa: “Per Cambiamo il problema dei liguri è Hezbollah”. Vaccarezza: “Scivola su buccia di banana”

Liguria. “Qual è il problema più urgente per i liguri? L’emergenza sanitaria? La crisi economica? Il dissesto idrogeologico? Le autostrade che perdono pezzi? No, per il centrodestra è Hezbollah”. Con queste parole i consiglieri regionali della Lista Sansa iniziano il loro attacco a Cambiamo, dopo che nei giorni scorsi i consiglieri della lista legata a Toti hanno depositato un ordine del giorno per chiedere che Hezbollah sia riconosciuto come gruppo terroristico.

“Quando ci è arrivato oggi in mano l’ordine del giorno presentato dal centrodestra abbiamo sgranato gli occhi – scrivono – Si parla di terrorismo internazionale. Pagine e pagine fino alla richiesta: ‘Si impegna la Giunta regionale ad attivarsi nelle sedi opportune e presso il Parlamento ed il Governo italiano per fare in modo che anche lo Stato Italiano dichiari ufficialmente Hezbollah come organizzazione terroristica’. Ora non vogliamo addentrarci in dispute più grandi di noi sulla natura di Hezbollah. Ci sia sommessamente permesso di dubitare che un ordine del giorno della lista Cambiamo possa risolvere la questione della pace in Medio Oriente. Ma i liguri ci hanno eletto per questo?”.

... » Leggi tutto