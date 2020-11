Savona 2021, Arecco: “Pronti a convergere su Ripamonti, per lui appoggio pieno e totale”

Savona. “Su Paolo Ripamonti i leghisti savonesi sono pronti a convergere”. Parole e musica di Massimo Arecco e dei suoi colleghi di giunta in quota Carroccio, Maria Zunato e Roberto Levrero. Una presa di posizione che potrebbe spostare qualche equilibrio nella trattativa tra le forze del centrodestra per trovare un candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2021.

Paolo Ripamonti candidato sindaco a Savona, dunque? Sembrava solo immaginazione: è senatore, con uno stipendio triplo di quello da primo cittadino. Scendere in pista, dunque, per lui significherebbe rinunciare sia a un discreto tesoretto sia a una posizione prestigiosa, una di quelle per cui si lavora una vita intera. Lo stallo in cui è precipitato il centrodestra, però, dopo il reiterato rifiuto del direttore degli industriali Alessandro Berta, potrebbe portare alla clamorosa decisione.

