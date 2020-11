Savona 2021, Rete a Sinistra: “Nuove aree pedonali, tassa di soggiorno per finanziare la cultura”

Savona. “In vista delle prossime elezioni comunali la candidatura di Marco Russo ha l’indubbio merito di aver aperto una discussione nell’eterogeneo campo che si oppone alla destra. Il cosiddetto ‘Patto per Savona’, la cui impostazione ricorda il programma di Rete a sinistra, merita a nostro avviso un approfondimento e la sollecitazione di alcuni temi”. A parlare sono i vertici savonesi di Rete a Sinistra: il consigliere comunale Marco Ravera e i coordinatori Anna Traverso e Marco Lima.

Il gruppo rilancia quattro temi che ritiene prioritari. Il primo è il lavoro: “Il Comune non ha competenze dirette, ma può agevolare e sviluppare le condizioni affinché la nostra città torni ad essere attrattiva e non semplicemente dal punto di vista turistico. In quest’ambito un ruolo strategico può e deve svolgere il sistema portuale savonese, evidentemente sacrificato dalla scelta di accorpamento delle autorità portuali di Genova e di Savona”.

... » Leggi tutto