Torino-Entella: i commenti di Michele Pellizzer e Andrea Schenetti

Chiavari. L’Entella non centra l’impresa all’Olimpico Grande Torino, ma trova conferme e speranze. Con un solo allenamento con la squadra alle spalle, Vincenzo Vivarini mette in campo una squadra lucida e coraggiosa, ma non riesce ad evitare la sconfitta. Il Torino si impone per 2-0 grazie alle reti di Zaza e Bonazzoli.

Il difensore Michele Pellizzer commenta così l’andamento della partita: “Loro hanno un attimo accelerato e ci hanno messo un attimo in difficoltà. Prendiamo di buono quello che abbiamo fatto in fase di possesso; in un giorno abbiamo preparato la partita e dobbiamo assimilare velocemente quello che vuole il mister e la sua mentalità. A sprazzi lo abbiamo fatto: abbiam fatto un buon possesso palla, ricercando gli attaccanti palla a terra, e quindi dobbiamo continuare così. Ovviamente è presto, perché in un giorno abbiamo preparato la partita. Ci vuole tempo, però dobbiamo fare in fretta perché tra tre giorni si rigioca, è una partita importantissima e quindi prendiamo di positivo quanto abbiamo fatto qui a Torino”.

