Fita Liguria, Giovanni Cepollini di Cengio confermato presidente

Liguria. E’ ancora Giovanni Cepollini di Cengio il presidente del Comitato ligure di Fita, la Federazione Italiana Teatro Amatori. E stato riconfermato ieri, sabato 28 novembre 2020, durante l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche avvenuto per via telematica.

La votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale si è svolta alla presenza dei Consiglieri Nazionali Giunio Lavizzari Cuneo, Giuseppe Minniti e Pasquale Manfredi. Cepollini, della Compagnia “Insieme – Laboratorio Teatrale III° Millennio” di Cengio , sarà anche tesoriere. Vicepresidente sarà Domenico Baldini della Compagnia “La Pozzanghera” di Genova, segretario Anna Marra della “Associazione Spettacolo Cultura” di Genova. E’ stato inoltre riconfermato Presidente Onorario Gianni “Way” D’Aliesio del “Gruppo Teatrale Don Bosco” di Varazze, già ex Presidente Regionale ed ex Consigliere Nazionale.

