La Lega organizza una raccolta di generi alimentari per anziani e famiglie in difficoltà

Genova. “Il momento storico che stiamo vivendo è sicuramente uno dei peggiori di sempre, sia a livello sanitario sia economico. La Lega, da sempre in prima linea al fianco dei cittadini, ha deciso di partecipare in maniera simbolica al Natale di quelle famiglie colpite da incertezza e problemi economici”. Lo dichiara Lorenzo Viviani, commissario provinciale genovese della Lega, partito che ha deciso di attivare una raccolta di generi alimentari.

“Li distribuiremo ad associazioni che operano sul nostro territorio, da destinarsi ad anziani e famiglie in difficoltà – spiega Viviani -. Sarebbe bello, inoltre, poter acquistare questi prodotti in negozi di vicinato, favorendo così il sostegno al piccolo commercio locale e a tutte quelle attività che, in questo periodo, vivono una situazione critica. Un piccolo gesto che può valere e dare l’esempio”.

