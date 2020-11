La passeggiata di Vado Ligure era da anni una passeggiata molto vivibile, lunga, larga, con una aiuola che la divideva dalla strada.

Parcheggi lato strada. Passeggiata in asfalto, alberata, con controviale con panchine. Ottima. Magari non bella come quelle di Finale o Varazze, ma piacevole e comoda.

