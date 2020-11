Qualità dell’aria in Valbormida: lunedì consiglio provinciale monotematico, martedì interrogazione in Regione

Valbormida. “La qualità dell’aria in Valbormida è una questione che va affrontata ora, con la massima serietà ed attenzione a tutela di tutti i cittadini del territorio”. A farlo notare è Simone Ziglioli, coordinatore del Pd valbormidese.

“È assodato che il benzene e il benzo(a)pirene siano sostanze altamente pericolose e cancerogene – scrive – Le rilevazioni dell’Arpal in Valbormida su alcune centraline hanno rilevato valori, di presenza delle due sostanze, anche decine di volte superiori al limite annuale consentito. Serve attivare in tutte le sedi competenti azioni concrete che vadano nella direzione di tutela della salute e parallelamente a pianificare, e programmare politiche del lavoro lungimiranti che consentono di garantire l’occupazione e la sostenibilità ambientale, anche pensando all’utilizzo dei fondi Europei stanziati per il recovery fund e il Green Deal”.

