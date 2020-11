Savona, l’annuncio di Grande Nord: “Ci presenteremo alle comunali 2021 con una nostra lista”

Savona. “Da movimento intendiamo trasformarci in un vero e proprio partito, presentando liste in tutti i centri a cominciare dal comune di Savona“. Lo ha annunciato il segretario regionale di “Grande Nord”, Luigi Basso, nel corso di una intervista video con il collega Diego David di Riviera24.

Basso, attuale assessore alle Finanze del Comune di Diano Marina, ha fatto il punto politico del neonato movimento anche in vista delle tornata elettorale della prossima primavera. “Durante la campagna elettorale delle regionali avevamo previsto questa emergenza pandemica – racconta – non perché abbiamo doti divinatorie ma perché tutti i dati a livello nazionale ed europeo portavano a credere nell’arrivo di questa seconda ondata. E le restrizioni hanno impattato anche sulla nostra struttura, impedendoci le riunioni. Si fa presto a parlare di videoconferenze: in politica il contatto umano è insostituibile”.

